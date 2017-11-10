Адвокаты бывшего сенатора Константина Цыбко заявили ходатайство об отводе состава суда

Также он заявил, что соответствующее заявление будет направлено в квалификационную коллегию судей.

Ранее в ходе заседания суд не удовлетворил ходатайство адвоката, просившего отложить заседание по его болезни, представив больничный лист и талон к врачу. Кроме того, суд не стал рассматривать ходатайство о восстановлении сроков подачи дополнений к апелляционной жалобе.