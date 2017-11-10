Адвокаты бывшего сенатора Константина Цыбко заявили ходатайство об отводе состава суда
Адвокаты бывшего сенатора Константина Цыбко заявили ходатайство об отводе состава суда, передает корреспондент Накануне.RU.
Адвокаты бывшего сенатора Константина Цыбко заявили ходатайство об отводе состава суда, передает корреспондент Накануне.RU.
По словам защитника, судом занят обвинительный уклон.
«Настоящий состав суда заинтересован вынести обвинительный приговор суда», — подчеркнул адвокат.
Также он заявил, что соответствующее заявление будет направлено в квалификационную коллегию судей.
Ранее в ходе заседания суд не удовлетворил ходатайство адвоката, просившего отложить заседание по его болезни, представив больничный лист и талон к врачу. Кроме того, суд не стал рассматривать ходатайство о восстановлении сроков подачи дополнений к апелляционной жалобе.
Сейчас в суде объявлен перерыв 15 минут. За это время адвокат должен подготовить письменное ходатайство об отводе состава суда.