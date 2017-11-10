Вооруженные преступники в масках ограбили офис АЗС в ЮКО

Источник: Nur.kz

Полицейские задержали преступников, ограбивших АЗС в Сарыагашском районе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на областное ДВД.

По информации страж порядка, ограбление было совершено еще в апреле. Тогда преступная группа в медицинских масках ворвалась в офис станции, и похитила из кассы 200 тысяч тенге.

Беглых налетчиков удалось установить и задержать только сейчас. Ими оказались трое местных жителя.

При обыске у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли патроны от огнестрельного оружия. Все подозреваемые арестованы. Ведется досудебное расследование.