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09:38 (мск), источник: Nur.kz

Вооруженные преступники в масках ограбили офис АЗС в ЮКО

Полицейские задержали преступников, ограбивших АЗС в Сарыагашском районе.

Источник: Nur.kz

Полицейские задержали преступников, ограбивших АЗС в Сарыагашском районе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на областное ДВД.

По информации страж порядка, ограбление было совершено еще в апреле. Тогда преступная группа в медицинских масках ворвалась в офис станции, и похитила из кассы 200 тысяч тенге.

Беглых налетчиков удалось установить и задержать только сейчас. Ими оказались трое местных жителя.

При обыске у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли патроны от огнестрельного оружия. Все подозреваемые арестованы. Ведется досудебное расследование.

Четвертый соучастник преступной банды до сих пор находится в бегах.

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