Вооруженные преступники в масках ограбили офис АЗС в ЮКО
Полицейские задержали преступников, ограбивших АЗС в Сарыагашском районе.
Полицейские задержали преступников, ограбивших АЗС в Сарыагашском районе.
Полицейские задержали преступников, ограбивших АЗС в Сарыагашском районе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на областное ДВД.
По информации страж порядка, ограбление было совершено еще в апреле. Тогда преступная группа в медицинских масках ворвалась в офис станции, и похитила из кассы 200 тысяч тенге.
Беглых налетчиков удалось установить и задержать только сейчас. Ими оказались трое местных жителя.
При обыске у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли патроны от огнестрельного оружия. Все подозреваемые арестованы. Ведется досудебное расследование.
Четвертый соучастник преступной банды до сих пор находится в бегах.