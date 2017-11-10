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10:32 (мск), источник: СуперОмск

Омскому маньяку дали пожизненное за ритуальные убийства

В региональном Следственном комитете РФ заявили о завершении судебного процесса в отношении 38-летнего Василия Строкова. Мужчину признали виновным в двойном убийстве и краже.

Отсидев в тюрьме за убийство брата при помощи бритвы, Строков не оставил криминальное дело. Поселившись в частном доме по улице 15-й Рабочей, он первым делом убил 53-летнего соседа, отрезал у бездыханного мужчины кисти рук и спрятал тело в своем дворе. После чего Строков познакомился со случайным прохожим и пригласил его в гости для распития спиртных напитков. В процессе общения возникла ссора, в ходе которой Строков нанес 35-летнему «приятелю» несколько смертельных ударов ножом.

От тела 35-летнего мужчины он отделил голову и спрятал тело в хозпостройке. Тела погибших обнаружила 31-летняя сожительница Строкова и обратилась в правоохранительные органы.

В разговоре со следствием Строков объяснил обезглавливание ритуальным характером убийства.

В пятницу, 10 ноября, суд приговорил Строкова в пожизненному лишению свободы.

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