Омскому маньяку дали пожизненное за ритуальные убийства

Отсидев в тюрьме за убийство брата при помощи бритвы, Строков не оставил криминальное дело. Поселившись в частном доме по улице 15-й Рабочей, он первым делом убил 53-летнего соседа, отрезал у бездыханного мужчины кисти рук и спрятал тело в своем дворе. После чего Строков познакомился со случайным прохожим и пригласил его в гости для распития спиртных напитков. В процессе общения возникла ссора, в ходе которой Строков нанес 35-летнему «приятелю» несколько смертельных ударов ножом.