100 красноярских спасателей работают в Ижевске на обрушении дома

100 красноярских спасателей в данный момент работают в Ижевске. Там накануне поздно вечером по красноярскому времени обрушился угловой подъезд жилого дома.

По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Об этом сообщили в Следственном комитете по Удмуртской Республике. МЧС сообщает, что на данный момент из-под завалов извлекли тела четырех погибших, одна из пострадавших скончалась в больнице. Разбор обломков дома продолжается.

На сайте Сибирского регионального центра МЧС России сообщается, что вылет Ил-76 из аэропорта Красноярск состоялся незамедлительно, как только экипаж, поднятый по тревоге, подготовил самолет.

«​Для эффективного проведения поисково-спасательных работ сибирские спасатели везут два кинологических расчета, комплекты аварийно-спасательного оборудования, световые башни, беспилотные летательные аппараты, необходимое снаряжение и имущество», — сообщили спасатели.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светланы Петренко, обрушение дома в Ижевске расследуется по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».