Бывший заместитель главы Кизеловского поселения осужден на 3,5 года
Кизеловский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Кизеловского городского поселения.
Кизеловский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Кизеловского городского поселения.
Суд приговорил заместителя главы администрации к 3,5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 40 тыс. руб.
Установлено, что
Тогда администрация Кизела из средств городского бюджета перечислила в подставную фирму более 600 тыс. руб. за якобы ремонт канализации.
По решению суда гражданский иск администрации удовлетворен в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что судебное заседание по делу бывшего замглавы Кизеловского городского поселения переносилось несколько раз. Одной из причин было тяжёлая болезнь