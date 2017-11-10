Бывший заместитель главы Кизеловского поселения осужден на 3,5 года

Суд приговорил заместителя главы администрации к 3,5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 40 тыс. руб.

Экс-замглавы признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что экс-чиновник в течение 2014 года подделал решение комиссии по ликвидации ЧС, в котором был сделан вывод провести ремонт канализации в Кизеле. С помощью подставных лиц бывший замглавы создал видимость выполнения указанных работ, после чего внес в соответствующие акты приёмки сведения о стоимости и объемах ремонтных затрат.

Тогда администрация Кизела из средств городского бюджета перечислила в подставную фирму более 600 тыс. руб. за якобы ремонт канализации.

По решению суда гражданский иск администрации удовлетворен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.