В Красноярске пять дней ищут потерявшего память старика

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего из мкрн. Покровский пенсионера.

По данным общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», 76-летний Владимир Шубников ушел из дома рано утром 5 ноября и пропал. Мужчина страдает потерей памяти и на местности не ориентируется. Родные положили в его куртку записку с адресом и номером телефона, по которому с ними можно связаться, но пока о местонахождении старика никто не сообщал.

Через два дня появилась информация, что мужчину видели где-то в дачных поселках, но приехавшие туда полицейские никого не обнаружили. Волонтеры просят всех, кто видел пожилого человека, связаться с ними или с полицией по телефонам: (391) 249−01−09, 8−999−314−01−64 (дежурная часть отдела полиции №) или 8−950−996−60−66 (волонтеры).