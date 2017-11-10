В Красноярске пять дней ищут потерявшего память старика
Мужчина может находиться в любом районе города и в пригородных дачных поселках.
Мужчина может находиться в любом районе города и в пригородных дачных поселках.
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего из мкрн. Покровский пенсионера.
По данным общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», 76-летний Владимир Шубников ушел из дома рано утром 5 ноября и пропал. Мужчина страдает потерей памяти и на местности не ориентируется. Родные положили в его куртку записку с адресом и номером телефона, по которому с ними можно связаться, но пока о местонахождении старика никто не сообщал.
Через два дня появилась информация, что мужчину видели
«Мужчина может находиться в любом районе города и пригорода. Просим обратить внимание на одинокого пожилого мужчину, вполне вероятно что сейчас он может быть в грязной одежде, выглядеть неопрятно», — отметили представители общественной организации.