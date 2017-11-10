37-летняя пьяная женщина зарезала молодого сожителя в Иркутске
Подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.
37-летняя женщина, будучи пьяной, поссорилась с 26-летним сожителем и зарезала его ножом в квартире одного из домов по улице 25-летия Октября в Иркутске накануне, 9 ноября. Следователями возбуждено уголовное дело — подозреваемой может грозить до 15 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По версии следствия, женщина после совместного распития алкоголя нанесла молодому человеку множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
«Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — отметили в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.