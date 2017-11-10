37-летняя пьяная женщина зарезала молодого сожителя в Иркутске

37-летняя женщина, будучи пьяной, поссорилась с 26-летним сожителем и зарезала его ножом в квартире одного из домов по улице 25-летия Октября в Иркутске накануне, 9 ноября. Следователями возбуждено уголовное дело — подозреваемой может грозить до 15 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.