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10:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области поймали молодых парней с крупной партией наркотиков

В Ростовской области задержали подозреваемых в торговле синтетическими наркотиками.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнили, что наркотики ввозили из-за границы в международных почтовых отправлениях.

В одной такой посылке оперативники обнаружили крупную партию наркотиков — 140 граммов «синтетики». Позже изъяли еще около 5 килограммов наркотических средств, которые злоумышленники хотели продать на территории Ростовской области.

Сейчас трое задержанных, молодые ребята 21−23-х лет, ждут суда в тюрьме, максимальное наказание за сбыт наркотиков в максимально крупном размере — пожизненное лишения свободы.

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