В Ростовской области поймали молодых парней с крупной партией наркотиков
В Ростовской области задержали подозреваемых в торговле синтетическими наркотиками.
В Ростовской области задержали подозреваемых в торговле синтетическими наркотиками.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по
В одной такой посылке оперативники обнаружили крупную партию наркотиков — 140 граммов «синтетики». Позже изъяли еще около 5 килограммов наркотических средств, которые злоумышленники хотели продать на территории Ростовской области.
Сейчас трое задержанных, молодые ребята 21−23-х лет, ждут суда в тюрьме, максимальное наказание за сбыт наркотиков в максимально крупном размере — пожизненное лишения свободы.