В Ростовской области поймали молодых парней с крупной партией наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнили, что наркотики ввозили из-за границы в международных почтовых отправлениях.

В одной такой посылке оперативники обнаружили крупную партию наркотиков — 140 граммов «синтетики». Позже изъяли еще около 5 килограммов наркотических средств, которые злоумышленники хотели продать на территории Ростовской области.