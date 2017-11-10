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10:46 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани водитель сбил 12-летнего школьника на тротуаре и скрылся с места происшествия

(Город Казань KZN.RU, 10 ноября). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наезда на школьника.

Источник: Город Казань.KZN.RU

9 ноября в 13.00 при движении автомобиля по тротуару напротив дома № 36а по ул. Минская был совершен наезд на 12-летнего мальчика.

Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП школьник получил ушиб мягких тканей предплечья.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: (843)5−333−819, 5−333−848.

По данным ГИБДД, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 186 ДТП.

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