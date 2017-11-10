В Воронежской области осудили обворовывавших поезда участников банды
В преступлениях были замешаны сотрудники РЖД.
В преступлениях были замешаны сотрудники РЖД.
Поворинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 10 местных жителей, обвиняемых в кражах металла и угля из грузовых поездов. Общий ущерб от преступлений составил около 800 тыс. рублей. Организатор преступной группы получил 5 лет колонии, остальные — от 1 года исправительных работ до 4 лет колонии, сообщила
Суд установил, что банда действовала с июня по октябрь 2016 года на территории села Пески Поворинского района. Преступники обворовывали поезда, проходившие через станцию «Кардаил»
Участники преступной группы попали под уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу организованной группой) и ч. 1 ст. 175 УК РФ (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Жители Поворинского района совершили 10 эпизодов преступлений.