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11:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области осудили обворовывавших поезда участников банды

В преступлениях были замешаны сотрудники РЖД.

Поворинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 10 местных жителей, обвиняемых в кражах металла и угля из грузовых поездов. Общий ущерб от преступлений составил около 800 тыс. рублей. Организатор преступной группы получил 5 лет колонии, остальные — от 1 года исправительных работ до 4 лет колонии, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 9 ноября.

Суд установил, что банда действовала с июня по октябрь 2016 года на территории села Пески Поворинского района. Преступники обворовывали поезда, проходившие через станцию «Кардаил» Юго-Восточной железной дороги. Иногда воры принудительно останавливали поезда с помощью специальных датчиков на железнодорожном полотне. В кражах были замешаны сотрудники РЖД. Дежурные по станции предоставляли организатору группы информацию о приближающихся поездах и находившихся в них грузах. После этого организатор связывался с остальными членами банды и давал им указания. Похищенный металл погружали на грузовой и легковой транспорт и затем сбывали.

Участники преступной группы попали под уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу организованной группой) и ч. 1 ст. 175 УК РФ (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Жители Поворинского района совершили 10 эпизодов преступлений.

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