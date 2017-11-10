В Воронежской области осудили обворовывавших поезда участников банды

Поворинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 10 местных жителей, обвиняемых в кражах металла и угля из грузовых поездов. Общий ущерб от преступлений составил около 800 тыс. рублей. Организатор преступной группы получил 5 лет колонии, остальные — от 1 года исправительных работ до 4 лет колонии, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 9 ноября.

Суд установил, что банда действовала с июня по октябрь 2016 года на территории села Пески Поворинского района. Преступники обворовывали поезда, проходившие через станцию «Кардаил» Юго-Восточной железной дороги. Иногда воры принудительно останавливали поезда с помощью специальных датчиков на железнодорожном полотне. В кражах были замешаны сотрудники РЖД. Дежурные по станции предоставляли организатору группы информацию о приближающихся поездах и находившихся в них грузах. После этого организатор связывался с остальными членами банды и давал им указания. Похищенный металл погружали на грузовой и легковой транспорт и затем сбывали.