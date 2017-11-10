На директора хабаровского «Трансэнергомонтажа» завели уголовное дело

В Хабаровске правоохранители возбудили уголовное дело против директора «Трансэнергомонтажа» из-за долгов по зарплате. Работники не получили в общей сложности больше четырёх миллионов рублей за три месяца.

В июле 2017 года прокуратура Кировского района Хабаровска отреагировала на обращение граждан и организовала проверку на ООО «Трансэнергомонтаж». Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что задолженность организации перед 52 бывшими работниками за апрель, май и июнь составила свыше четырёх миллионов рублей. Чтобы защитить права людей, прокурор района внёс директору предприятия представление, чтобы тот устранил нарушения.