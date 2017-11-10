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10:45 (мск), источник: Восток Медиа

На директора хабаровского «Трансэнергомонтажа» завели уголовное дело

Работодатель не выплатил своим подчинённым больше четырёх миллионов рублей.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске правоохранители возбудили уголовное дело против директора «Трансэнергомонтажа» из-за долгов по зарплате. Работники не получили в общей сложности больше четырёх миллионов рублей за три месяца.

В июле 2017 года прокуратура Кировского района Хабаровска отреагировала на обращение граждан и организовала проверку на ООО «Трансэнергомонтаж». Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что задолженность организации перед 52 бывшими работниками за апрель, май и июнь составила свыше четырёх миллионов рублей. Чтобы защитить права людей, прокурор района внёс директору предприятия представление, чтобы тот устранил нарушения.

Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, на юридическое лицо и его руководителя завели четыре дела об административном правонарушении. Виновных привлекли к ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей. Интересы одного из работников удалось отстоять через суд: ему взыскали задолженность по зарплате и компенсацию за задержку выплат в сумме около 50 тысяч. А следователи возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Погашение задолженности контролирует прокуратура района.

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