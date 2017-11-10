На директора хабаровского «Трансэнергомонтажа» завели уголовное дело
Работодатель не выплатил своим подчинённым больше четырёх миллионов рублей.
Работодатель не выплатил своим подчинённым больше четырёх миллионов рублей.
В Хабаровске правоохранители возбудили уголовное дело против директора «Трансэнергомонтажа»
В июле 2017 года прокуратура Кировского района Хабаровска отреагировала на обращение граждан и организовала проверку на ООО «Трансэнергомонтаж». Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что задолженность организации перед 52 бывшими работниками за апрель, май и июнь составила свыше четырёх миллионов рублей. Чтобы защитить права людей, прокурор района внёс директору предприятия представление, чтобы тот устранил нарушения.
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