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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ

100 пермских спасателей отправились в Ижевск на помощь коллегам после ЧС

Вчера из Перми в Ижевск выехала аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в составе 100 специалистов и 11 единиц техники, чтобы помочь коллегам после ЧП, произошедшего в столице Удмуртии.

Вчера из Перми в Ижевск выехала аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в составе 100 специалистов и 11 единиц техники, чтобы помочь коллегам после ЧП, произошедшего в столице Удмуртии.

Напомним, 9 ноября в Ижевске обрушился подъезд многоквартирного дома.

«Удмуртским коллегам нужна помощь в проведении поисково-спасательных работ в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации. Удмуртия — наши соседи по южной границе, сейчас спасателям нужны дополнительные силы и техника для разбора конструкций обрушившейся части жилого дома. Для проведения поисково-спасательных работ наша аэромобильная группировка имеет все необходимое оборудование, аварийно-спасательный инструмент, а ее оснащение позволит находиться в зоне ликвидации ЧС столько, сколько потребуется для оказания помощи», — отметил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Олег Попов.

Основным предназначением аэромобильной группировки является тушение крупных пожаров, проведение аварийно-спасательных работ на крупных пожарах и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также аэромобильная группировка способна оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации регионального и федерального уровней, участвует в ликвидации паводков, крупных транспортных аварий, тушении природных и крупных техногенных пожаров, тушении пожаров в зданиях и сооружениях, при радиационном и биологическом заражении. Подразделение находится в постоянной готовности к ликвидации ЧС и имеет все возможности для автономного развертывания и действий в зоне ЧС.

В Удмуртию для оказания помощи выдвинулись также силы других соседствующих субъектов.

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