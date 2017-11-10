Более 100 спасателей из Башкирии участвуют в разборе завалов в Ижевске
Аэромобольная группировка регионального МЧС России прибыла на место сегодня около шести часов утра по уфимскому времени.
Аэромобольная группировка регионального МЧС России прибыла на место сегодня около шести часов утра по уфимскому времени.
Сейчас они помогают коллегам из соседнего региона в ликвидации последствия трагедии.
Напомним, сегодня было обнаружено тело шестого погибшего жильца, судьба еще одного человека остается неизвестной.