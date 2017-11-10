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10:42 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Более 100 спасателей из Башкирии участвуют в разборе завалов в Ижевске

Аэромобольная группировка регионального МЧС России прибыла на место сегодня около шести часов утра по уфимскому времени.

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Сейчас они помогают коллегам из соседнего региона в ликвидации последствия трагедии.

Напомним, сегодня было обнаружено тело шестого погибшего жильца, судьба еще одного человека остается неизвестной. Поисково-спасательная операция продолжается.

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