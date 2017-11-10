Внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе в Ростове

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 9 ноября около 22.30 на улице Зорге.

По предварительным данным, автомобиль Lada 4×4 сбил девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

В результате происшествия пострадавшая с травмами доставлена в больницу.