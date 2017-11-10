Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Задорнов перед смертью отказался от "изнуряющего" лечения
Малыш, который впервые увидел родителей, стал звездой Сети
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Скончался сатирик Михаил Задорнов - СМИ
Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии – СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
13Густой смог окутал Дели
10:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе в Ростове

Внедорожник сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе в Ростове.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 9 ноября около 22.30 на улице Зорге.

По предварительным данным, автомобиль Lada 4×4 сбил девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

В результате происшествия пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этаж
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Москва и Петербург лидируют по темпам падения цен на «элитку» в мире
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь