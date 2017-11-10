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11:04 (мск), источник: Новый Калининград

Рудников назвал инсинуацией сообщение о виде на жительство в США

Игорь Рудников назвал инсинуацией и провокацией сообщение в СМИ о виде на жительство в США. Документ не изымался у него при обыске, а следователь ничего о существовании грин-карты не упоминал. Об этом утром в пятницу корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил адвокат Игоря Рудникова Олег Вышинский.

Источник: Новый Калининград

«Рудников считает все это инсинуацией и провокацией, направленной на его дискредитацию», — передал слова своего подзащитного Вышинский.

«У него [Рудникова] при обыске в редакции и по месту жительства никаких видов на жительство не изымалось, документов об изъятии вида на жительство нам не предоставляли. Следователь не упоминал о существовании этого документа», — отметил Олег Вышинский.

По словам адвоката, к Рудникову в СИЗО приходил прокурор и брал объяснения по поводу сообщений о грин-карте, сославшись только на наличие информации у ФСБ. «Откуда такой вывод сделали сотрудники ФСБ, представители прокуратуры не знают», — заявил Вышинский.

«Есть такое понятие в уголовном процессе, как “парашютный состав”. Для обыкновенных граждан такими “парашютными составами” являются патроны, наркотики в незначительном количестве. Им может быть все что угодно. На этот “парашютный состав” вешается все что угодно. Начиная от измены Родины, а заканчивая кражами, грабежами и изнасилованими. И отправляется все это в суд. После этого все тяжкие преступления отпадают, а “парашютный состав” о всегда срабатывает и лицо не считается незаконно привлеченным к уголовной ответственности», — добавил Олег Вышинский.

В четверг вечером ГТРК «Калининград» со ссылкой на «источник близкий к силовым структурам» сообщили, что у Игоря Рудникова при обыске был найден вид на жительство в США, выданный якобы в августе 2013 года. Телекомпания называла якобы обнаруженную у Рудникова грин-карту «информационной бомбой» и сопроводила текст новости фотографией вида на жительство.

1 ноября Игоря Рудникова задержали по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы регионального СК Виктора Леденева. Сообщником депутат следствие считает экс-замполпреда президента по СЗФО Александра Дацышина. Позже главного редактора «Новых Колес» суд заключил под стражу до 1 января 2018 года.

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