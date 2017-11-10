Пенсионер погиб на пожаре в г.о. Семеновский Нижегородской области 9 ноября

Согласно информации, в 08:03 в МЧС поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в деревне Лазаревка г. о. Семеновский. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. Пожар был ликвидирован на площади 48 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 71-летнего хозяина дома.