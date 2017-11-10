Пенсионер погиб на пожаре в г.о. Семеновский Нижегородской области 9 ноября
Пенсионер погиб на пожаре в г.о. Семеновский Нижегородской области 9 ноября 2017 года. Об этом сообщает
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Пенсионер погиб на пожаре в г.о. Семеновский Нижегородской области 9 ноября 2017 года. Об этом сообщает
Согласно информации, в 08:03 в МЧС поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в деревне Лазаревка г. о. Семеновский. На момент прибытия первых
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего мужчины.