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10:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Загорелся вагон с заключенными, ехавший по маршруту Владивосток — Хабаровск

В Приморском крае спецвагон с осужденными и арестантами загорелся из-за пала сухой травы. С огнем удалось справиться быстро, пострадавших нет.

Состав следовал по железнодорожному маршруту Владивосток — Хабаровск. На перегоне Эбергард (Дальнереченск — Лучегорск) спецвагон проходил участок, на котором горела сухая трава.

«В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура. Начальник караула Олег Злобин незамедлительно принял меры по усилению охраны конвоируемых лиц и подготовке их к эвакуации. Далее он организовал тушение пожара при движении и после экстренной остановки специального вагона в составе поезда № 973», — пишет пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю на сайте ведомства.

Благодаря начальнику и личному составу караула пожар был оперативно локализован. Перекинуться на другие вагоны пламя не успело, сообщает портал «Губерния».

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