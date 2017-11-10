Загорелся вагон с заключенными, ехавший по маршруту Владивосток — Хабаровск

«В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура. Начальник караула Олег Злобин незамедлительно принял меры по усилению охраны конвоируемых лиц и подготовке их к эвакуации. Далее он организовал тушение пожара при движении и после экстренной остановки специального вагона в составе поезда № 973», — пишет пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю на сайте ведомства.