Хабаровские спасатели ищут пропавшего на Амуре рыбака

Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России ищут мужчину 1954 года рождения, который ещё 16 октября отправился на рыбалку в район Пемзенской протоки реки Амур и не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели ищут мужчину двое суток. За это время они обследовали около 15 километров береговой линии протоки. Поиски вели как на воде, на моторной лодке, так и пешком по берегу. Результатов работа не принесла.

Спасатели предупреждают, что на реках края сейчас идёт процесс ледообразования, поэтому в этот период выход на лёд очень опасен: он слишком тонкий, не выдерживает веса человека.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце октября в Комсомольске-на-Амуре местный житель отправился на рыбалку и провалился под лёд. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. А на этой неделе в реке едва не утонул рыбак на «игрушечной» резиновой лодке. Ему на помощь выехали спасатели, однако мужчина сумел выбраться на берег и скрыться до приезда сотрудников МЧС.