Хабаровские спасатели ищут пропавшего на Амуре рыбака
Мужчина исчез ещё 16 октября.
Мужчина исчез ещё 16 октября.
Сотрудники Дальневосточного регионального
Как сообщает
Спасатели предупреждают, что на реках края сейчас идёт процесс ледообразования, поэтому в этот период выход на лёд очень опасен: он слишком тонкий, не выдерживает веса человека.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце октября в
По словам спасателей, осенью на водоёмах чаще всего в происшествия попадают рыбаки и дети. Взрослые пренебрегают правилами безопасности, выходят на лёд поодиночке или группами, пересекают реки в опасных местах, а некоторые выезжают на снегоходах и автомобилях. Детей к водоёмам влечёт любопытство и желание поиграть — попрыгать по льдинам, испытать прочность льда у берега.