Экологи обвиняют шишкарей в приморских пожарах

Сегодня сайты и доски объявлений пестрят предложениями о работе шишкарем-кедролазом. Потенциальные работодатели предлагают хороший заработок — порядка 50−170 тысяч рублей в месяц. Почти в каждом объявлении имеется упоминание, что величина зарплаты, которая, к слову, выплачивается без задержек, зависит только от самого работника.

Желающих заработать в сезон находится немало. Многие даже берут отпуск на осенний период, чтобы уйти в лес за шишками. Однако, хотя такой заработок и считается легким, в нем масса трудностей, главная из которых — травмоопасность. Велика вероятность не только заблудиться и сгинуть в лесной чаще, но и, упав с дерева, получить тяжелые травмы, порой несовместимые с жизнью.