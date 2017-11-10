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10:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Экологи обвиняют шишкарей в приморских пожарах

Эколог Павел Фоменко, представитель Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), уверен в том, что в пожарах в Приморской тайге во многом виновны шишкари-кедролазы, сообщает Deita. ru.

Фоменко рассказал, что большинство пожаров происходит по вине сборщиков кедровых орехов. «При сильных пожарах тайга выгорает практически до камней, на восстановление необходимы десятилетия», — рассказал он в интервью «Интерфаксу».

Сегодня сайты и доски объявлений пестрят предложениями о работе шишкарем-кедролазом. Потенциальные работодатели предлагают хороший заработок — порядка 50−170 тысяч рублей в месяц. Почти в каждом объявлении имеется упоминание, что величина зарплаты, которая, к слову, выплачивается без задержек, зависит только от самого работника.

Желающих заработать в сезон находится немало. Многие даже берут отпуск на осенний период, чтобы уйти в лес за шишками. Однако, хотя такой заработок и считается легким, в нем масса трудностей, главная из которых — травмоопасность. Велика вероятность не только заблудиться и сгинуть в лесной чаще, но и, упав с дерева, получить тяжелые травмы, порой несовместимые с жизнью.

Василий Кучин.

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