Экологи обвиняют шишкарей в приморских пожарах
Эколог Павел Фоменко, представитель Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), уверен в том, что в пожарах в Приморской тайге во многом виновны
Эколог Павел Фоменко, представитель Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), уверен в том, что в пожарах в Приморской тайге во многом виновны
Фоменко рассказал, что большинство пожаров происходит по вине сборщиков кедровых орехов. «При сильных пожарах тайга выгорает практически до камней, на восстановление необходимы десятилетия», — рассказал он в интервью «Интерфаксу».
Сегодня сайты и доски объявлений пестрят предложениями о работе
Желающих заработать в сезон находится немало. Многие даже берут отпуск на осенний период, чтобы уйти в лес за шишками. Однако, хотя такой заработок и считается легким, в нем масса трудностей, главная из которых — травмоопасность. Велика вероятность не только заблудиться и сгинуть в лесной чаще, но и, упав с дерева, получить тяжелые травмы, порой несовместимые с жизнью.
Василий Кучин.