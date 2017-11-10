В Калининграде столкнулись фура и микроавтобус: пострадал младенец
В ДТП на улице Дзержинского в Калининграде пострадал двухмесячный ребёнок. Авария произошла утром в четверг, 9 ноября.
В ДТП на улице Дзержинского в Калининграде пострадал двухмесячный ребёнок. Авария произошла утром в четверг, 9 ноября.
В 9:40 водитель фуры «МАН» при повороте на ул. Яблочную врезался в микроавтобус «Мерседес». Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Ещё одна авария произошла в 08:30 на улице Муромской. Неустановленный автомобиль сбил 30-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Он получил травмы. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя.
Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 2414 нарушений ПДД. Задержаны шесть нетрезвых водителей, один из них повторно.