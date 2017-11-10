На воронежской трассе KIA врезалась в фуру: водитель легковушки погиб на месте

Источник: Новости Воронежа

По данным полиции, при выезде со второстепенной дороги житель Воронежской области не предоставил преимущество и врезался в фуру Scania. ЧП случилось примерно в 20:00 на 423 км дороги в Грибановском районе.

«Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.