На воронежской трассе KIA врезалась в фуру: водитель легковушки погиб на месте
Вечером в четверг, 9 ноября, по дороге «Курск-Саратов» ехал 41-летний водитель на KIA Ceed.
Вечером в четверг, 9 ноября, по дороге «Курск-Саратов» ехал 41-летний водитель на KIA Ceed.
По данным полиции, при выезде со второстепенной дороги житель Воронежской области не предоставил преимущество и врезался в фуру Scania. ЧП случилось примерно в 20:00 на 423 км дороги в Грибановском районе.
«Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП», — рассказали в
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ЧП. Всего за сутки в регионе произошло 139 ДТП. В них пострадали 11 человек, а один погиб.