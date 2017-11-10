В Самарской области произошло 440 ДТП с участием детей

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Такие данные озвучило руководство регионального ГИБДД на заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает ИА REGNUM.

«Рост ДТП по причине неосторожности детей и подростков наблюдается на территории Новокуйбышевска, Самары, Тольятти, Сызрани, Октябрьска, в муниципальных районах Волжский, Большеглушицкий, Борский, Клявлинский, Сызранский, Сергиевский», — отметили представители ГИБДД.

«Исходя из проведенного ГИБДД по Самарской области анализа, 77% дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходит в темное время суток, чаще это дети-пешеходы. Значит, нужно принимать особые меры по усилению безопасности именно в этом направлении: обустраивать на дорогах, в том числе во дворах, “лежачие полицейские” и другие средства для снижения скорости транспорта. Отдельное внимание уделить пешеходным переходам у образовательных учреждений. Активизировать профилактическую работу с детьми и родителями, больше говорить о том, насколько необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде пешеходов, чтобы водители могли их видеть в темноте. Вся эта работа крайне важна, ведь речь идёт о здоровье и жизни наших детей», — резюмировал врио первого вице-губернатора Александр Нефёдов.

На заседании руководству Самары, Тольятти, Сызрани поручено разработать адресную программу по обустройству улично-дорожной сети средствами принудительного снижения скорости (искусственными дорожными неровностями) во дворах. Областной ГИБДД рекомендовано организовать проведение разъяснительной и обучающей работы с детьми в образовательных учреждениях, а также в социальных сетях. Министерству образования и науки Самарской области дано поручение организовать комплекс мероприятий по использованию инновационных форм в образовательных учреждениях для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах.

Отмечено также, что в регионе насчитывается 168 железнодорожных переездов, из них 140 — регулируемых, 15 оборудованы системой фотовидеофиксации. За прошедший период текущего года зарегистрировано 4 ДТП на железнодорожных переездах, в которых пострадал 1 человек. Всего зафиксировано 437 нарушений правил проезда через железнодорожные переезды водителями автотранспортных средств, приняты меры к 36 нарушителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году для профилактики ДТП на дорогах руководство ГИБДД Самарской привлекло православного священника, который освятил участок федеральной автотрассы М-5 «Урал» в Сызрани.