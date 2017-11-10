В Самарской области произошло 440 ДТП с участием детей
В Самарской области наблюдается рост ДТП с участием детей. Всего за прошедшие 10 месяцев их зафиксировано 440, причем в 77% дети переходили дорогу.
В Самарской области наблюдается рост ДТП с участием детей. Всего за прошедшие 10 месяцев их зафиксировано 440, причем в 77% дети переходили дорогу.
Такие данные озвучило руководство регионального ГИБДД на заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает ИА REGNUM.
«Рост ДТП по причине неосторожности детей и подростков наблюдается на территории Новокуйбышевска, Самары, Тольятти, Сызрани, Октябрьска, в муниципальных районах Волжский, Большеглушицкий, Борский, Клявлинский, Сызранский, Сергиевский», — отметили представители ГИБДД.
«Исходя из проведенного ГИБДД по Самарской области анализа, 77%
На заседании руководству Самары, Тольятти, Сызрани поручено разработать адресную программу по обустройству
Отмечено также, что в регионе насчитывается 168 железнодорожных переездов, из них 140 — регулируемых, 15 оборудованы системой фотовидеофиксации. За прошедший период текущего года зарегистрировано 4 ДТП на железнодорожных переездах, в которых пострадал 1 человек. Всего зафиксировано 437 нарушений правил проезда через железнодорожные переезды водителями автотранспортных средств, приняты меры к 36 нарушителям.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году для профилактики ДТП на дорогах руководство ГИБДД Самарской привлекло православного священника, который освятил участок федеральной автотрассы М-5 «Урал» в Сызрани.
По данным Госавтоинспекции региона, в 2016 году число ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 17,5%, случаев травматизма — более чем на 20%. Самыми неблагополучными в этом плане городами названы Самара, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск, Жигулевск. Главной причиной гибели детей на стало несоблюдение либо незнание правил безопасного поведения на дороге, отметили в ГИБДД.