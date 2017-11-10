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11:00 (мск), источник: Восток Медиа

Корью в Хабаровском крае заболели уже 11 человек

В регионе продолжается дополнительная вакцинация.

Источник: AP 2017

Предварительные итоги дополнительной вакцинации против кори подвели в правительстве Хабаровского края. Прививки получили больше 2500 жителей края. Между тем, по информации краевого управления Роспотребнадзора, сейчас зарегистрировано 21 подозрение на корь, 11 случаев подтвердили лабораторно: у десяти взрослых и ребёнка двух лет. Шесть случаев сняли с подозрения, по остальным проводятся исследования.

Как сообщил и. о. первого заместителя министра здравоохранения края Владимир Королёв, в местах, где произошли вспышки кори, продолжают проводить противоэпидемические мероприятия: медработники наблюдают пациентов, которые контактировали с заражёнными, проводят иммунизация.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках дополнительной вакцинации министерство здравоохранения закупило четыре тысячи доз вакцины против кори. Она поступила в регион 26 октября и 3 ноября.

Медики напоминают, что прививка — единственный способ защититься от кори. Пройти вакцинацию советуют детям и взрослым в возрасте до 55 лет. Прививка бесплатна, сделать её можно в поликлинике по месту жительства.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что заболевание в дальневосточную столицу привёз с острова Бали местный житель, который там отдыхал, а уже от него вирус подхватили другие горожане. После этого в краевом управлении Роспотребнадзора задумались об увеличении количества вакцины в больницах. Сотрудники участковых поликлиник обходят подшефные жилые дома и предлагают людям в срочном порядке пройти вакцинацию.

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