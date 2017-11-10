Поджигателя памятника Ельцину выдворят из России

Игоря Щуку, пытавшегося поджечь памятник Ельцину, по решению Верх-Исетского райсуда суда выдворят из России. Также за нарушение режима пребывания на территории страны мужчина заплатит 2 000 рублей штрафа, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции.

Между тем, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении нарушителя по статье «Вандализм». Решения суда по нему Щука будет дожидаться в центре временного содержания иностранных граждан, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.