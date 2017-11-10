Поджигателя памятника Ельцину выдворят из России
Но сначала он ответит по «уголовке».
Но сначала он ответит по «уголовке».
Игоря Щуку, пытавшегося поджечь памятник Ельцину, по решению
Между тем, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении нарушителя по статье «Вандализм». Решения суда по нему Щука будет дожидаться в центре временного содержания иностранных граждан, сообщил руководитель
7 ноября 31-летний Игорь Щука попытался поджечь памятник бывшему президенту России Борису Ельцину. Но его успели остановить охранники музея. Известно, что мужчина родом из Белоруссии, был ополченцем в ДНР, член «Национал-большевисткой партии», запрещенной в России.