Прокуратура нашла «консервированные» трупы и кладбища на полях

Свердловские прокуроры заявили о массовых масштабных нарушениях на ритуальном рынке региона. Как сообщили 10 ноября в пресс-службе надзорного ведомства, по итогам проверок выяснилось, что практически по всему Среднему Уралу с телами умерших обходятся с грубейшими нарушениями закона.

Одно из самых «легких» нарушений нашлось в Красноуфимском округе — там не оказалось необходимых местных правовых актов по деятельности кладбищ. В Пышминском и Камышловском районах нарушения нашлись в запретах свободного проезда на кладбищах. Еще в нескольких муниципалитетах не оказалось МУПов, которые занимались бы организацией похорон — весь бизнес поделен между частниками, что не соответствует федеральному законодательству. Такая ситуация сложилась в Карпинске, Асбесте, Ивделе, Алапаевске, Верхней Салде, Ирбите, Красноуфимске, а также на территории Байкаловского, Верхотурского, Ачитского, Таборинского и Тугулымского районов.

Еще хуже ситуация оказалась в Кушве — содержание кладбищ в городе не соответствует санитарным нормам — нет работ по обваловке и агролесотехническим мероприятиям, отсутствует и контроль эффективности после акарицидной обработки. Такие же нарушения нашлись в Североуральске и Верхней Пышме.

А вот прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга в деятельности ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», который занимается в том числе кремацией, грубые нарушения санэпидзаконодательства. У предприятия нет санитарно-защитной зоны и даже ее проекта, не проводятся лабораторные исследования уровня загрязнения воздуха. На устранение дали полтора года — до мая 2019 года.

С «бесхозными» трупами в целом ситуация у прокуроров нареканий не вызвала, но нашлись нарушители и в этом направлении. В Асбесте, например, в морге нашлось несколько трупов, которые не хоронят уже в течение длительного времени.

Отдельные проблемы нашлись в постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки, занятые кладбищами. В Екатеринбурге на учет не поставлены кладбища «Южное-3», «Южное-4», «Верхнемакаровское», «Северное» и другие.

Вскрылись и вопиющие нарушения — в Ирбите, в Каменском районе и в Кировском районе Екатеринбурга нашлись кладбища, которые расположены на сельхозземлях.

Также и в Горном Щите, как сообщало агентство «Ура.ру», прокуроры нашли индивидуального предпринимателя, который организовал кладбище на участке, отведенном под агропром. По постановлению прокуратуры района он оштрафован на 100 тыс. рублей, кроме того в суд направлен иск о признании данной деятельности незаконной с требованием прекратить дальнейшее использование земельного участка не по целевому назначению — суд уже полностью удовлетворил прокурорские требования.