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11:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде лихач на «Кадиллаке» сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Под колёса легковушки попали сразу двое мужчин 54 и 21 года.

Источник: РИАЦ

Утром 9 октября неустановленный водитель, управляя неустановленной автомобилем, ехал по дворовой территории ул. Буханцева. Напротив дома № 66 он сбил двух мужчин 54 и 21 года, которые стояли на проезжей части.

— Вместо того, чтобы остановиться и оказать первую помощь пострадавшим, нарушитель скрылся с места ДТП, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Однако вскоре он был задержан — им оказался 26-летний водитель автомобиля «Кадиллак».

Пешеходы с травмами были госпитализированы.

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