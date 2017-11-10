В Волгограде лихач на «Кадиллаке» сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Утром 9 октября неустановленный водитель, управляя неустановленной автомобилем, ехал по дворовой территории ул. Буханцева. Напротив дома № 66 он сбил двух мужчин 54 и 21 года, которые стояли на проезжей части.

— Вместо того, чтобы остановиться и оказать первую помощь пострадавшим, нарушитель скрылся с места ДТП, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Однако вскоре он был задержан — им оказался 26-летний водитель автомобиля «Кадиллак».