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11:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Росприроднадзор исключил гибель нерп на Байкале из-за загрязнения воды

Первые погибшие животные были найдены на песчаной косе у поселка Новый Энхалук.

Пробы воды в южной части акватории Байкала, где была зафиксирована массовая гибель нерп, не выявили загрязняющих веществ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора.

«К нам поступило заключение экспертизы. В нем сказано, что концентрация загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышает значений предельно допустимых норм для водоемов хозяйственного, питьевого и рыбохозяйственного назначения», — рассказали в Росприроднадзоре.

Как сообщалось, с 29 октября на побережье Байкала обнаружена 141 туша нерпы, в том числе 38 — в Слюдянском районе Иркутской области на юге озера, 99 — в Кабанском районе Бурятии ы центральной части, четыре — в Баргузинском районе Бурятии на севере Байкала. Все это взрослые и упитанные животные, 80% из них — беременные самки.

Сообщалось также, что первые погибшие животные были найдены на песчаной косе у поселка Новый Энхалук (Бурятия) и вдоль Кругобайкальской железной дороги между поселками Порт Байкал и Култук (Иркутская область).

По данным природоохранной прокуратуры, животные не выбрасывались на берег — они погибали в воде и потом их туши выносили волны. Погибли они не одномоментно — в разное время, в течение двух дней.

По предварительным данным Россельхознадзора, смерть нерп наступила из-за остановки сердца, вызванной неизвестными пока причинами.

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