В Уфе возбудили 14 уголовных дел за махинации с землёй на 2,2 млн
Площадь незаконно полученных участков 15 соток.
Площадь незаконно полученных участков 15 соток.
После прокурорской проверки в Уфе возбуждены уголовные дела за махинации с землёй, об этом сообщает
Прокуратура Башкирии проверила законность оформления в собственность земель по архивным выпискам. Установлено, что региональный Росреестр зарегистрировал в собственность граждан 29 участков, в том числе в деревне Карпово, поселках Максимовка и Баланово. Граждане предоставили документы, составленные от имени Национального архива республики. Позже выяснилось, что учреждение не выдавало эти выписки, поэтому они поддельные.
Площадь незаконно полученных участков 15 соток, а стоимость — 2,2 млн рублей.
Следственные органы возбудили 14 уголовных дел по статье «мошенничество».