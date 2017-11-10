В Уфе возбудили 14 уголовных дел за махинации с землёй на 2,2 млн

После прокурорской проверки в Уфе возбуждены уголовные дела за махинации с землёй, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Прокуратура Башкирии проверила законность оформления в собственность земель по архивным выпискам. Установлено, что региональный Росреестр зарегистрировал в собственность граждан 29 участков, в том числе в деревне Карпово, поселках Максимовка и Баланово. Граждане предоставили документы, составленные от имени Национального архива республики. Позже выяснилось, что учреждение не выдавало эти выписки, поэтому они поддельные.