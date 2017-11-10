Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Умер Михаил Задорнов
Малыш, который впервые увидел родителей, стал звездой Сети
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Скончался сатирик Михаил Задорнов - СМИ
СМИ: эксперт нашёл ошибку в американской статье про оружие РФ
СМИ: в Тунисе рассказали, кому принадлежит Крым
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Усыпальница у Кремлевской стены
11:11 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе возбудили 14 уголовных дел за махинации с землёй на 2,2 млн

Площадь незаконно полученных участков 15 соток.

После прокурорской проверки в Уфе возбуждены уголовные дела за махинации с землёй, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Прокуратура Башкирии проверила законность оформления в собственность земель по архивным выпискам. Установлено, что региональный Росреестр зарегистрировал в собственность граждан 29 участков, в том числе в деревне Карпово, поселках Максимовка и Баланово. Граждане предоставили документы, составленные от имени Национального архива республики. Позже выяснилось, что учреждение не выдавало эти выписки, поэтому они поддельные.

Площадь незаконно полученных участков 15 соток, а стоимость — 2,2 млн рублей.

Следственные органы возбудили 14 уголовных дел по статье «мошенничество».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь