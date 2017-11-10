Верховный суд РТ оставил фигурантов «пыточного скандала» в Нижнекамске под стражей

В итоге суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил полицейских под стражей до 24 декабря. Как передает «Бизнес Онлайн», после того, как суд успел рассмотреть жалобу Игоря Филинова, в зале суда внезапно погас свет и отключилось электричество.

Оставили под стражей и второго фигуранта дела — Наиля Миндубаева. Во время процесса он пытался убедить суд, что преступления не совершал и скрываться не собирается.

— У меня трое детей, ими заниматься надо, — сказал Миндубаев.

На данный момент суд рассматривает жалобу третьего полицейского Гаделя Рахимова.