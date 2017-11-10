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11:38 (мск), источник: Prokazan.ru

Верховный суд РТ оставил фигурантов «пыточного скандала» в Нижнекамске под стражей

Верховный суд РТ рассмотрел апелляционные жалобы трех полицейских, арестованных по «пыточному скандалу» в Нижнекамске.

В итоге суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил полицейских под стражей до 24 декабря. Как передает «Бизнес Онлайн», после того, как суд успел рассмотреть жалобу Игоря Филинова, в зале суда внезапно погас свет и отключилось электричество.

Оставили под стражей и второго фигуранта дела — Наиля Миндубаева. Во время процесса он пытался убедить суд, что преступления не совершал и скрываться не собирается.

 — У меня трое детей, ими заниматься надо, — сказал Миндубаев.

На данный момент суд рассматривает жалобу третьего полицейского Гаделя Рахимова.

Напомним, 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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