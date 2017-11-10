Житель Чечни с помощью угроз вымогал у краснодарца 100 тысяч рублей
Подозреваемый задержан сотрудниками краснодарской полиции.
Подозреваемый задержан сотрудниками краснодарской полиции.
В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино с сообщением о вымогательстве обратился местный житель. Накануне у него возникла ссора с подругой жены
При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве. Им оказался ранее не судимый 40-летний житель Чеченской Республики. Он отрицал свою причастность к преступлению, но следователю удалось собрать доказательства вины подозреваемого.
В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщили «Югополису» в