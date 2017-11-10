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12:39 (мск), источник: Югополис

Житель Чечни с помощью угроз вымогал у краснодарца 100 тысяч рублей

Подозреваемый задержан сотрудниками краснодарской полиции.

В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино с сообщением о вымогательстве обратился местный житель. Накануне у него возникла ссора с подругой жены из-за вмешательства девушки в их семейную жизнь. Спустя несколько дней после конфликта в кафе на улице Российской к нему подошел неизвестный, заявивший, что краснодарец обидел его возлюбленную. Под угрозой применения физического насилия он потребовал 100 000 рублей в качестве моральной компенсации. На сбор денег злоумышленник дал несколько дней. Потерпевший сразу же обратился в полицию.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве. Им оказался ранее не судимый 40-летний житель Чеченской Республики. Он отрицал свою причастность к преступлению, но следователю удалось собрать доказательства вины подозреваемого.

В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщили «Югополису» в пресс-группе УМВД РФ по городу Краснодару.

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