Житель Чечни с помощью угроз вымогал у краснодарца 100 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино с сообщением о вымогательстве обратился местный житель. Накануне у него возникла ссора с подругой жены из-за вмешательства девушки в их семейную жизнь. Спустя несколько дней после конфликта в кафе на улице Российской к нему подошел неизвестный, заявивший, что краснодарец обидел его возлюбленную. Под угрозой применения физического насилия он потребовал 100 000 рублей в качестве моральной компенсации. На сбор денег злоумышленник дал несколько дней. Потерпевший сразу же обратился в полицию.