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12:03 (мск), источник: 36on.ru

СК: Дедушка с 4-летней внучкой пропали в Воронеже

Утром 9 ноября в Коминтерновском районе Воронежа ушли из дома и не вернулись 49-летний мужчина и его 4-летняя внучка. Следователи объявили срочный розыск.

Источник: voronezh.sledcom.ru

Последний раз мужчину и девочку видели дома, в многоэтажке на улице Хользунова. Утром 9 ноября Геннадий Александрович Иштриков и его внучка Ксения Щербинина вышли из квартиры, дальше об их местонахождении ничего неизвестно.

Как сообщает следственный комитет по Воронежской области, на вид пропавшему мужчине 50−55 лет, среднее телосложение, рост 170−175 сантиментов, короткие седые волосы. Был одет в черные куртку, шапку и спортивные штаны, черные кроссовки.

Исчезнувшей девочке на вид 4−5 лет, рост 105 сантиметров. У ребенка среднее телосложение, русые волосы до плеч. На девочке была красная куртка, розовая вязаная шапка, светло-синие джинсы, розовые дутые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении дедушки и внучки, следователи просят связаться по телефонам 272−90−30, 251−12−16, 251−13−10, 277−21−57, 277−42−72 или 02. Гарантирована конфиденциальность.

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