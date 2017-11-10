СК: Дедушка с 4-летней внучкой пропали в Воронеже
Утром 9 ноября в Коминтерновском районе Воронежа ушли из дома и не вернулись 49-летний мужчина и его 4-летняя внучка. Следователи объявили срочный розыск.
Утром 9 ноября в Коминтерновском районе Воронежа ушли из дома и не вернулись 49-летний мужчина и его 4-летняя внучка. Следователи объявили срочный розыск.
Последний раз мужчину и девочку видели дома, в многоэтажке на улице Хользунова. Утром 9 ноября Геннадий Александрович Иштриков и его внучка Ксения Щербинина вышли из квартиры, дальше об их местонахождении ничего неизвестно.
Как сообщает следственный комитет по Воронежской области, на вид пропавшему мужчине 50−55 лет, среднее телосложение, рост 170−175 сантиментов, короткие седые волосы. Был одет в черные куртку, шапку и спортивные штаны, черные кроссовки.
Исчезнувшей девочке на вид 4−5 лет, рост 105 сантиметров. У ребенка среднее телосложение, русые волосы до плеч. На девочке была красная куртка, розовая вязаная шапка,
Всех, кто