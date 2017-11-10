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11:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

260 килограммов синтетических наркотиков изъяли новосибирские полицейские

Большой улов у новосибирских наркополицейских. Совместно с ФСБ изъяли партию, крупнее которой в Новосибирской области до этого дня — еще не находили. 260 килограммов синтетических веществ — это около миллиона доз — в жидкой форме хранили в одном из домов частного сектора Новосибирска.

Источник: Вести - Новосибирск

К захвату готовились полгода. За это время сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков определили лиц, входящих в межрегиональную преступную группировку, каналы распространения и места, где располагались нарколаборатории. Вещества, которые там готовили — помимо Новосибирска продавали во Владивостоке, Омске и Южно-Сахалинске.

Оперативный сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области: «Задержание участников ОПГ происходило одновременно на территории Новосибирска, Сахалинской области, город Москва, Московская область. Нарколаборатории располагались в частных арендованных домах. И внутри их с использованием промышленного оборудования осуществлялось изготовление высококонцентрированных синтетических наркотических средств».

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