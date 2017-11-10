260 килограммов синтетических наркотиков изъяли новосибирские полицейские

Большой улов у новосибирских наркополицейских. Совместно с ФСБ изъяли партию, крупнее которой в Новосибирской области до этого дня — еще не находили. 260 килограммов синтетических веществ — это около миллиона доз — в жидкой форме хранили в одном из домов частного сектора Новосибирска.