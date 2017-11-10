В Выселковском районе пожилой водитель «Муравья» разбился насмерть
61-летний мужчина перевернулся на мотороллере.
61-летний мужчина перевернулся на мотороллере.
Краснодар. 10 ноября — Новая Кубань. Трагедия произошла 9 ноября в районе 9 утра в станице Новобейсугской.
61-летний мужчина ехал на мотороллере «Муравей». В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что на транспортом средстве не было государственного номера.
По предварительной версии, пенсионер выбрал скорость не соответствующую конкретным условиям.
В итоге мотороллер перевернулся. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.