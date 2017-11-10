В Рамонском районе полицейские изъяли 50 л суррогатного алкоголя
Уголовные дела возбудили в отношении 2 пенсионерок.
Уголовные дела возбудили в отношении 2 пенсионерок.
В Рамонском районе полицейские обнаружили четыре незаконные точки продажи фальсифицированного алкоголя на дому. Изъяли 50 л суррогата. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Рамонскому району майор полиции Вячеслав Виноградов в четверг, 9 ноября.
Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении двух 60-летних жительниц сел Лебяжье и Скляево Рамонского района по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
— Особое внимание уделили проверке заявлений граждан о торговле алкогольными суррогатами на дому. Факты подтвердились. После получения результатов экспертизы на женщин завели уголовные дела. Теперь им грозит штраф в размере 10 тыс. рублей или лишение свободы на два года, — рассказал Вячеслав Виноградов.
Также к административной ответственности привлекли 60-летнюю жительницу поселка Бор и 30-летнюю женщину из поселка Комсомольский, которые также незаконно торговали фальсификатом. Им грозит штраф в сумме от одной до 5 тыс. рублей.
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В ходе