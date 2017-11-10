В столице на пешеходном переходе сбили девушку, водитель задержан на 72 часа

В столице на пешеходном переходе сбили девушку, водитель задержан на 72 часа

42-летний водитель такси был задержан на 72 часа, после того как сбил девушку на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Кантемир.