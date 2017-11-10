В столице на пешеходном переходе сбили девушку, водитель задержан на 72 часа
42-летний водитель такси был задержан на 72 часа, после того как сбил девушку на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Кантемир.
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42-летний водитель такси был задержан на 72 часа, после того как сбил девушку на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Кантемир.
Девушка в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.
Таксист признал свою вину, он не заметил человека
Ему грозит до 7 лет лишения свободы и лишение водительских прав до 4 лет.