Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон о смерти Задорнова
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Думе отказались от идеи Поклонской, касающейся гражданства РФ
Крупнейшая компания Хорватии отказалась вернуть Сбербанку €1 млрд
Дружба с Ельциным, "Ну тупы-ы-ые!": фото памяти Задорнова
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12:08 (мск), источник: РБК

ФСБ обвинила «Артподготовку» в планировании поджогов полицейских

В отношении участников «Артподготовки», которые планировали поджоги на Манежной площади возбуждено уголовное по факту планирования террористического акта. Участников подозревают в планировании поджогов сотрудников полиции.

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 9 ноября, в следственной службе столичного управления ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК России (террористический акт) в отношении пяти мужчин и одной женщины. Данные фигурантов уголовного дела не разглашаются. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник из департамента по борьбе с экстремизмом МВД.

«В ФСБ возбудили уголовное дело по материалам, подготовленным департаментом по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве. Двое мужчин были арестованы. В отношении еще двух мужчин и женщины мера пресечения не избиралась», — рассказал источник в МВД.

Известно, что 11 октября этого года пятеро мужчин и одна женщина, являясь членами незарегистрированного общественного объединения «Артподготовка», подготовили пластиковые бутылки с бензином, которые предназначались для поджога декораций и мусора в виде деревянных палет и сухого сена, складированных недалеко от Московского Кремля на Манежной площади, об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве.

Читайте также
Полиция уточнила число задержанных на несогласованной акции в Москве

В ноябре этого года они планировали вывести из строя опоры и линии электропередач. «Для этой цели было подготовлено альпинистское оборудование и электропилы», — отметил источник. Известно, что участники «Артподготовки» планировали поджоги объектов органов государственной власти РФ и сотрудников правоохранительных органов. ​

«Участники “Артподготовки” не смогли завершить свои планы, так как были задержаны сотрудниками ФСБ», — отметил источник. По мнению оперативников, задержанные планировали несколько терактов на территории Москвы и области", — сообщил источник в департаменте по борьбе с экстремизмом МВД.

Следователи ФСБ изучили доказательства, полученные после обысков на квартирах задержанных. «В частности оперативники просмотрели переписку участников “Артподготовки”, которая содержалась на компьютерных носителях. В ней содержались призывы к насильственному свержению власти, к совершению терактов и к убийству сотрудников полиции», — сообщил источник в департаменте «Э» МВД.

Читайте также
РБК сообщил об обысках по делу «Артподготовки»

В начале ноября сотрудники департамента по противодействию экстремизму МВД при поддержке спецназа ФСБ задержали 14 человек в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Саратове и Казани, сообщал РБК.

Тогда у задержанных изъяли маски, холодное оружие, футболки с националистической символикой, а также травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейля Молотова».

3 ноября ФСБ сообщала о пресечении деятельности «законспирированной ячейки экстремистской организации «Артподготовка» в столичном регионе. В спецслужбе утверждали, что 4—5 ноября члены движения планировали провести «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции». Этим, как отмечают силовики, они хотели спровоцировать массовые беспорядки.

ФСБ сорвала «Артподготовку» майдана в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
7 ноября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
В Совфеде ответили на инициативу Рады разорвать дипотношения с РФ
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
В СК рассказали детали расследования обрушения дома в Ижевске
Встречи депутатов с гражданами приравняли к незаконным митингам
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь