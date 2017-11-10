ФСБ обвинила «Артподготовку» в планировании поджогов полицейских

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 9 ноября, в следственной службе столичного управления ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК России (террористический акт) в отношении пяти мужчин и одной женщины. Данные фигурантов уголовного дела не разглашаются. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник из департамента по борьбе с экстремизмом МВД.

«В ФСБ возбудили уголовное дело по материалам, подготовленным департаментом по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве. Двое мужчин были арестованы. В отношении еще двух мужчин и женщины мера пресечения не избиралась», — рассказал источник в МВД.

Известно, что 11 октября этого года пятеро мужчин и одна женщина, являясь членами незарегистрированного общественного объединения «Артподготовка», подготовили пластиковые бутылки с бензином, которые предназначались для поджога декораций и мусора в виде деревянных палет и сухого сена, складированных недалеко от Московского Кремля на Манежной площади, об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве.

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В ноябре этого года они планировали вывести из строя опоры и линии электропередач. «Для этой цели было подготовлено альпинистское оборудование и электропилы», — отметил источник. Известно, что участники «Артподготовки» планировали поджоги объектов органов государственной власти РФ и сотрудников правоохранительных органов. ​

«Участники “Артподготовки” не смогли завершить свои планы, так как были задержаны сотрудниками ФСБ», — отметил источник. По мнению оперативников, задержанные планировали несколько терактов на территории Москвы и области", — сообщил источник в департаменте по борьбе с экстремизмом МВД.

Следователи ФСБ изучили доказательства, полученные после обысков на квартирах задержанных. «В частности оперативники просмотрели переписку участников “Артподготовки”, которая содержалась на компьютерных носителях. В ней содержались призывы к насильственному свержению власти, к совершению терактов и к убийству сотрудников полиции», — сообщил источник в департаменте «Э» МВД.

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В начале ноября сотрудники департамента по противодействию экстремизму МВД при поддержке спецназа ФСБ задержали 14 человек в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Саратове и Казани, сообщал РБК.

Тогда у задержанных изъяли маски, холодное оружие, футболки с националистической символикой, а также травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейля Молотова».