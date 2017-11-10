В Уфе автомобиль задним ходом наехал на коляску с десятимесячным ребенком
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе вечером 9 ноября произошло ДТП с участием малолетнего ребенка.
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УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе вечером 9 ноября произошло ДТП с участием малолетнего ребенка.
По информации
В ведомстве сообщили, что в результате дорожного происшествия мальчик получил травмы, его доставили в больницу.