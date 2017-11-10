В Уфе автомобиль задним ходом наехал на коляску с десятимесячным ребенком

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 22-летний уфимец за рулем автомобиля «ВАЗ 2106» ехал по тротуару задним ходом. Напротив дома № 68 по улице Первомайской водитель допустил наезд на стоящую позади машины детскую коляску, в которой находился десятимесячный ребенок.