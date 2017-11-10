Военного следователя, протащившего сотрудника ГИБДД в центре Казани, могут уволить из СК

— Военнослужащий, управляя личным транспортным средством, нарушил Правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал. По результатам служебной проверки будет дана правовая оценка действиям старшего лейтенанта юстиции Пилипенко, а также принято принципиальное решение о целесообразности дальнейшего прохождения им военной службы, — сообщили в СК.

Напомним, следователь еще в прошлом году был лишен водительских прав. При этом 8 ноября на улице Пушкина следователь, ехавший на KIA, совершил поворот налево при выключенных поворотниках и на запрещающий свет светофора. Сотрудник ГИБДД потребовал остановиться, однако водитель продолжил ехать, проехав дорогу на красный сигнал светофора. На перекрестке с улицей Профсоюзной он остановился, так как путь ему преграждали другие автомобили. Инспектор подошел к водителю и предложил показать документы, однако тот резко поехал вперед, протащив полицейского.