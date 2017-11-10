В Краснодаре пешеход перелез через дорожное ограждение и бросился под колеса молодому водителю

В это же время проезжую часть решил перейти 39-летний мужчина. Он не удосужился отыскать пешеходный переход, чтобы соблюсти ПДД, которые распространяются и на пешеходов тоже. Кроме того, участок дороги был оборудован ограждениями. Очевидно, устанавливали их не просто так. Чаще всего в тех местах, которые считаются наиболее аварийноопасными. В некоторых ситуациях водители могут не заметить человека на проезжей части из-за рельефа или чего-либо ещё. Но пешеход преодолел ограждение и переходил дорогу в запрещенном месте, что и привело к трагедии.