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12:44 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре пешеход перелез через дорожное ограждение и бросился под колеса молодому водителю

39-летний мужчина попал в больницу.

Краснодар. 10 ноября — Новая Кубань. Дорожный инцидент произошел 9 ноября на ул. Ставропольской.

20-летний парень ехал за рулем Hyundai Solaris. Он получил права около года назад, относится к категории «молодой водитель», на практике людям с таким опытом сложно реагировать на форс-мажорные обстоятельства.

В это же время проезжую часть решил перейти 39-летний мужчина. Он не удосужился отыскать пешеходный переход, чтобы соблюсти ПДД, которые распространяются и на пешеходов тоже. Кроме того, участок дороги был оборудован ограждениями. Очевидно, устанавливали их не просто так. Чаще всего в тех местах, которые считаются наиболее аварийноопасными. В некоторых ситуациях водители могут не заметить человека на проезжей части из-за рельефа или чего-либо ещё. Но пешеход преодолел ограждение и переходил дорогу в запрещенном месте, что и привело к трагедии.

В 13:00 молодой водитель допустил наезд на пешехода.

В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что мужчина с травмами был госпитализирован.

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