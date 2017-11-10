В Краснодаре пешеход перелез через дорожное ограждение и бросился под колеса молодому водителю
39-летний мужчина попал в больницу.
39-летний мужчина попал в больницу.
Краснодар. 10 ноября — Новая Кубань. Дорожный инцидент произошел 9 ноября на ул. Ставропольской.
20-летний парень ехал за рулем Hyundai Solaris. Он получил права около года назад, относится к категории «молодой водитель», на практике людям с таким опытом сложно реагировать на
В это же время проезжую часть решил перейти 39-летний мужчина. Он не удосужился отыскать пешеходный переход, чтобы соблюсти ПДД, которые распространяются и на пешеходов тоже. Кроме того, участок дороги был оборудован ограждениями. Очевидно, устанавливали их не просто так. Чаще всего в тех местах, которые считаются наиболее аварийноопасными. В некоторых ситуациях водители могут не заметить человека на проезжей части
В 13:00 молодой водитель допустил наезд на пешехода.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что мужчина с травмами был госпитализирован.