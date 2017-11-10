«Ладожская» после часового простоя открыта для пассажиров

«В 11.52 станция “Ладожская” открыта. Бесхозный предмет удален Росгвардией. Опасности нет», — говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Напомним, станцию у Ладожского вокзала, которой пользуются тысячи пассажиров железной дороги, закрыли в 10.42.