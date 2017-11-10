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12:34 (мск), источник: Фонтанка

«Ладожская» после часового простоя открыта для пассажиров

Станция оранжевой линии метро Петербурга «Ладожская» открыта. На проверку потенциально опасного предмета, обнаруженного утром 10 ноября, ушло больше часа.

Источник: РИА "Новости"

«В 11.52 станция “Ладожская” открыта. Бесхозный предмет удален Росгвардией. Опасности нет», — говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Напомним, станцию у Ладожского вокзала, которой пользуются тысячи пассажиров железной дороги, закрыли в 10.42.

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