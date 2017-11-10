«Ладожская» после часового простоя открыта для пассажиров
Станция оранжевой линии метро Петербурга «Ладожская» открыта. На проверку потенциально опасного предмета, обнаруженного утром 10 ноября, ушло больше часа.
Станция оранжевой линии метро Петербурга «Ладожская» открыта. На проверку потенциально опасного предмета, обнаруженного утром 10 ноября, ушло больше часа.
«В 11.52 станция “Ладожская” открыта. Бесхозный предмет удален Росгвардией. Опасности нет», — говорится в сообщении
Напомним, станцию у Ладожского вокзала, которой пользуются тысячи пассажиров железной дороги, закрыли в 10.42.