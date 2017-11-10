На М-10 под Тосно Chevrolet Niva легла на крышу
О ДТП на автодороге М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
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О ДТП на автодороге М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Шнива» перевернулась на трассе М-10, направление на Питер, за
«Никто не знает, но за “Нивой” BMW X5», — добавляет Максим.
Обстоятельства выясняются.