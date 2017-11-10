На М-10 под Тосно Chevrolet Niva легла на крышу

На М-10 под Тосно Chevrolet Niva легла на крышу

О ДТП на автодороге М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».