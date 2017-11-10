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12:29 (мск), источник: РБК

В СКР рассказали детали расследования обрушения дома в Ижевске

Следователи не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома в Ижевске, говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

Обрушение жилого дома в Ижевске. Официальная информация
8 (3412) 51-45-50телефон горячей линии МЧСПодробнее
8 (3412)41-41-98телефон горячей линии администрации Ижевска
8 (3412)41-42-09телефон горячей линии администрации Ижевска
В 16 час. 41 мин. в городе Ижевске произошло частичное обрушение 9-ти этажного жилого дома. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводятся аварийно-спасательные работы.
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«Основная версия произошедшего — хлопок газа», — сообщили в СКР. Предположительный эпицентр произошедшего — квартира, расположенная на третьем этаже.

В СКР отчитались, что допросили уже 50 человек, включая жильцов частично обрушившегося дома. В настоящее время изучаются данные камер видеонаблюдения, а также документы, изъятые в организациях, обслуживающих дом.

Ранее очевидцы сообщали, что перед обрушением слышали сильный хлопок и ощущали запах газа.

Часть девятиэтажного жилого дома в Ижевске по адресу улица Удмуртская, 261 обрушилась днем 9 ноября. В результате под завалами погибли шесть человек, включая двух детей. Из-под завалов удалось извлечь живыми двух человек. Известно как минимум, о четырех раненых. На данный момент остается неустановленным местонахождение одного жильца дома.

Видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал момент обрушения. По данным МЧС, эпицентр взрыва находился на втором или третьем этаже здания. Управлением СКР по Удмуртии 9 октября было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

​О случившемся был оповещен президент Владимир Путин. Местные власти заявили, что окажут помощь в восстановлении утраченных документов пострадавшим при взрыве. В Ижевске объявлен режим ЧС.

В Ижевске обрушился подъезд жилой девятиэтажки
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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