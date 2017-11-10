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12:51 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег?

Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Дмитрий Захарченко свою вину не признает.

Источник: РИА "Новости"

Арестованное имущество бывшего руководителя отдела «Т» главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД оценивается в 9 миллиардов рублей (152 миллиона долларов по текущему курсу).

Следствие сообщало, что при задержании у Захарченко нашли 8,5 млрд рублей наличными. Позднее выяснилось, что полковник владеет 13 квартирами в престижных районах Москвы, 14 машино-местами, четырьмя дорогостоящими иномарками. У него также обнаружили золотой слиток весом полкило.

Русская служба Би-би-си подсчитала, что государство может приобрести на деньги полковника.

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