Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег?

Арестованное имущество бывшего руководителя отдела «Т» главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД оценивается в 9 миллиардов рублей (152 миллиона долларов по текущему курсу).

Следствие сообщало, что при задержании у Захарченко нашли 8,5 млрд рублей наличными. Позднее выяснилось, что полковник владеет 13 квартирами в престижных районах Москвы, 14 машино-местами, четырьмя дорогостоящими иномарками. У него также обнаружили золотой слиток весом полкило.