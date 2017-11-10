В Новосибирске двоих юношей будут судить за жестокое нападение на женщину-таксиста
НОВОСИБИРСК, 10 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске будут судить двух молодых людей, которые напали на
НОВОСИБИРСК, 10 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске будут судить двух молодых людей, которые напали на
По данным ведомства, в июне 2017 года двое молодых людей 17 и 19 лет вызвали такси у ТЦ «Континент». На вызов на «Мазде» приехала 39-летняя
Обвиняемый попросили водителя остановиться в безлюдном месте, а после стали наносить ей ножевые ранения. Один из обвиняемых держал потерпевшую, другой — наносил удары. Несмотря на это, ей удалось вырваться и побежать, но обвиняемые догнали ее и нанесли еще несколько ударов, забрали телефон и деньги, а после скрылись.
Пострадавшей удалось добраться до заправки и попросить помощи. Очевидец немедленно доставил ее в больницу, благодаря чем медики успели спасти ей жизнь. Злоумышленников удалось задержать.
В итоге юношам предъявлено обвинение в покушении на убийство и разбое. Расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.