Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон высказался про смерть Задорнова
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Умер актер Джон Хиллерман
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
В ГД подержали увеличение пенсий двум категориям пенсионеров
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ сообщили, что Задорнова похоронят не в России
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
СМИ: в Турции заявили о смене стратегических интересов по РФ
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8Скончался Михаил Задорнов
14:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину с микрофоном

Молодой человек входит в доверие к незнакомым людям.

Силовики в Прикамье продолжают розыск опасного преступника.

Выяснилось, что Александр Третьяков, которого подозревают в серии преступлений, может иметь при себе техническое устройство, воспроизводящее звук (микрофон со встроенными или внешними динамиками).

Как стало известно «АиФ-Прикамье», 29-летний мужчина пользуется техническим устройством чтобы войти в доверие к незнакомым людям. Именно с помощью него молодой человек расположил к себе одну из пострадавших: подошёл на улице, завёл разговор, а затем стал для неё петь. Женщина, очарованная пением и рассказами о любви к музыке, в впустила нового знакомого в квартиру, и была ограблена.

Напомним, мужчина подозревается в серии преступлений, в том числе в убийстве 26-летнего молодого человека, совершённого 15 октября 2017 года в Ленинском районе Перми.

Правоохранители просят пермяков быть внимательными. Тем, кто увидит Александра Третьякова, не следует пытаться задерживать его самостоятельно, а нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по телефонам 02, 8 (342) 249−54−55, 271−85−85. Анонимность и безопасность гарантируют.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как правильно подготовить машину к зиме?
Умер Михаил Задорнов
В Госдуме предложили приравнять иностранные соцсети к иноагентам
Двое военных погибли при взрыве боеприпаса в Забайкальском крае
Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег
Михаила Задорнова могут похоронить в Латвии
Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые
Ученые зафиксировали над Европой радиоактивное облако
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Лучший кроссовер до 2 миллионов: Mazda CX-5 против Volkswagen Tiguan Эта встреча была неизбежна — два сильнейших соперника в классе сошлись в споре за чемпионский титул
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Мария Шукшина возвращается на телевидение Актрисе предложили принять участие в новом проекте на одном из центральных каналов
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь