В Прикамье разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину с микрофоном

Силовики в Прикамье продолжают розыск опасного преступника.

Выяснилось, что Александр Третьяков, которого подозревают в серии преступлений, может иметь при себе техническое устройство, воспроизводящее звук (микрофон со встроенными или внешними динамиками).

Как стало известно «АиФ-Прикамье», 29-летний мужчина пользуется техническим устройством чтобы войти в доверие к незнакомым людям. Именно с помощью него молодой человек расположил к себе одну из пострадавших: подошёл на улице, завёл разговор, а затем стал для неё петь. Женщина, очарованная пением и рассказами о любви к музыке, в впустила нового знакомого в квартиру, и была ограблена.

Напомним, мужчина подозревается в серии преступлений, в том числе в убийстве 26-летнего молодого человека, совершённого 15 октября 2017 года в Ленинском районе Перми.