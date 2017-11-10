В МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым.
«Хотелось бы предупредить людей, которые пользуются
Второй вид мошенничества, по словам Абисова, это телефонные звонки о перечислении денег для помощи родственникам.
«Например, поступают звонки о том, что попал в беду сын, родственник, и срочно нужны деньги. На эту удочку попадают, в основном, пожилые люди», — сказал он.
Абисов рекомендовал крымчанам тщательно перепроверять информацию. В случае с телефонными звонками необходимо позвонить родственнику, который якобы попал в беду, и не переводить деньги, не удостоверившись в подлинности полученных сведений.
Глава МВД Крыма также отметил, что нередко на полуострове встречаются случаи, когда мошенники ходят по домам и предлагают разные услуги под видом социальных работников и даже сотрудников полиции.
«У сотрудника (полиции — ред.) должен быть жетон, который закреплен лично за ним. По вашему требованию сотрудник должен показать удостоверение установленного образца. Вы имеете право тут же позвонить по телефону 102 и спросить, работает ли этот сотрудник и выполняет ли сегодня