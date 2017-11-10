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12:43 (мск), источник: РИА Крым

В МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Интернет-покупки и телефонный обман — самые распространенные виды мошенничества на территории полуострова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму», посвященном Дню сотрудников органов внутренних дел России, рассказал министр внутренних дел по РК Сергей Абисов.

«Хотелось бы предупредить людей, которые пользуются интернет-покупками. Часто бывает так, что они перечисляют деньги и никакого товара не получают, а интернет-продавцы находятся на другой территории. Бывает, это Приморский, Хабаровский край, что усложняет задачу, где находить людей, которые таким мошенническим способом завладевают средствами», — уточнил глава МВД по РК.

Второй вид мошенничества, по словам Абисова, это телефонные звонки о перечислении денег для помощи родственникам.

«Например, поступают звонки о том, что попал в беду сын, родственник, и срочно нужны деньги. На эту удочку попадают, в основном, пожилые люди», — сказал он.

Абисов рекомендовал крымчанам тщательно перепроверять информацию. В случае с телефонными звонками необходимо позвонить родственнику, который якобы попал в беду, и не переводить деньги, не удостоверившись в подлинности полученных сведений.

Глава МВД Крыма также отметил, что нередко на полуострове встречаются случаи, когда мошенники ходят по домам и предлагают разные услуги под видом социальных работников и даже сотрудников полиции.

«У сотрудника (полиции — ред.) должен быть жетон, который закреплен лично за ним. По вашему требованию сотрудник должен показать удостоверение установленного образца. Вы имеете право тут же позвонить по телефону 102 и спросить, работает ли этот сотрудник и выполняет ли сегодня какие-то указания», — предупредил Абисов.

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