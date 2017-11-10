В торговом центре Ростова изъяли контрафактные товары на 3,1 млн рублей

«Предприниматель предлагал покупателям сумки, портфели и обувь, маркированные товарными знаками Louis Vuitton, Hermes, Burberry. При этом, товарные знаки были нанесены на товары без согласия правообладателя, продукция не соответствовала качеству оригинальных товаров и являлась контрафактной. Правообладателям был причинен материальный ущерб на сумму более 3,1 млн рублей», — говорится в сообщении.