В торговом центре Ростова изъяли контрафактные товары на 3,1 млн рублей
В одном из магазинов крупного торгового центра в Ростове нашли контрафактные товары под марками Louis Vuitton, Hermes, Burberry на 3,1 млн рублей. Об этом сообщает
В одном из магазинов крупного торгового центра в Ростове нашли контрафактные товары под марками Louis Vuitton, Hermes, Burberry на 3,1 млн рублей. Об этом сообщает
«Предприниматель предлагал покупателям сумки, портфели и обувь, маркированные товарными знаками Louis Vuitton, Hermes, Burberry. При этом, товарные знаки были нанесены на товары без согласия правообладателя, продукция не соответствовала качеству оригинальных товаров и являлась контрафактной. Правообладателям был причинен материальный ущерб на сумму более 3,1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ростовское линейное управление МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, если это деяние причинило крупный ущерб).