В Воронеже автомобилистка лишилась иномарки из-за штрафов ГИБДД

Судебные приставы арестовали автомобиль Opel жительницы Воронежа из-за неуплаты штрафов ГИБДД, сообщила пресс-служба управления ФССП по региону в четверг, 9 ноября. Автоледи не оплатила 58 штрафов, выписанных на ее имя.

Женщина нарушала правила дорожного движения регулярно. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе областного УФССП, с июля 2016 года по июль 2017 она совершила 58 нарушений. Сумма долга достигла 110 тыс. рублей.

Оплачивать штрафы автоледи не хотела. Тогда приставом пришлось арестовать ее автомобиль, но даже после этого горожанка не оплатила долг. Машину продадут в счет погашения задолженности автомобилистки.