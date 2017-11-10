В Воронеже автомобилистка лишилась иномарки из-за штрафов ГИБДД
Женщина задолжала более 110 тыс рублей.
Женщина задолжала более 110 тыс рублей.
Судебные приставы арестовали автомобиль Opel жительницы Воронежа
Женщина нарушала правила дорожного движения регулярно. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Оплачивать штрафы автоледи не хотела. Тогда приставом пришлось арестовать ее автомобиль, но даже после этого горожанка не оплатила долг. Машину продадут в счет погашения задолженности автомобилистки.