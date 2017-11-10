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13:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежской БСМП умерла 39-летняя беременная женщина

Силовики проводят проверку по факту ее смерти.

Правоохранители начали проверку после гибели 39-летней женщины в БСМП в четверг, 9 ноября. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» врачи, предположительно, пациентка пыталась прервать беременность на поздних сроках.

Женщину доставили в больницу во вторник, 7 ноября, с начавшимся выкидышем. У беременной был срок примерно 15−16 недель. По данным медиков, жительница Воронежа не состояла на учете в женской консультации. На сроке 13 недель она обратилась к гинекологу и попросила сделать аборт, но это было уже невозможно, врач ей отказал. Через несколько дней после этого горожанку доставили в БСМП.

Медики предполагают, что женщина сама пыталась спровоцировать выкидыш, после чего попала в больницу. Анализы показали, что биохимические показатели крови беременной сильно изменены. Возможно, женщина принимала какие-либо препараты, чтобы избавиться от ребенка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В БМСП женщину консультировали сотрудники Воронежского государственного медуниверситета им Бурденко и дистанционного акушерского консультативного центра. Медики решились на операцию, но спасти пациентку не удалось. Лечение осложнилось тем, что у женщины развился ДВС-синдром (нарушенная свертываемость крови). Пациентка умерла.

Как сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, прокуратура района взяла на контроль ход проверки.

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