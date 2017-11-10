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13:00 (мск), источник: Actualitati.md

Работник автосервиса скрылся на автомобиле клиента

Угнанный автомобиль обнаружили во дворе дома 20-летнего сотрудника автосервиса.

Источник: Actualitati.md

Житель столицы обратился в полицию с заявлением о пропаже его автомобиля марки Honda CRV. Как сообщил пострадавший, иномарка была припаркована в одном из кишиневских автосервисов, но ее угнали.

В ходе расследования, машину обнаружили во дворе жилого многоквартирного дома, расположенного в столичном секторе Ботаника на бульваре Дачия. Молодой мужчина был задержан на 72 часа. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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